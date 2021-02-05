Боррель на встрече с Лавровым призвал отпустить Навального

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал освободить Алексея Навального и расследовать его отравление.

«Полностью уважая российский суверенитет и собственную обязанность РФ по выполнению международных и внутренних обязательств, мы напоминаем, что Россия связана принципами верховенства закона и соблюдением прав человека», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров.

По словам дипломата, он «передал министру Лаврову глубокую озабоченность и просьбу» об освобождении Навального и о начале расследования из-за его отравления.

Лавров на пресс-конференции сказал, что санкции, которые Евросоюз может ввести против России в связи с «делом Алексея Навального», это внутреннее дело ЕС, а Россия к ограничениям уже привыкла. По его словам, Россия «свою жизнь выстраивает исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайне мере, на данном этапе», передает «Интерфакс».