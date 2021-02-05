Суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске

Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» — Норильско-Таймырскую энергетическую компанию выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный разливом топлива 29 мая 2020 года. Компания была не согласна с расчетом оценки ущерба Росприроднадзором, передает РБК
. Промышленники оценили ущерб от аварии в 21,4 млрд руб. и заявили, что из суммы возмещения следует вычесть затраты компании, понесенные при устранении загрязнения и восстановлении окружающей среды. Согласно данным НТЭК, компания потратила на ликвидацию аварии, по состоянию, около 4,08 млрд руб.
29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел разлив более чем 21 тыс. т дизельного топлива из хранилища, которое попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино. По официальной версии, причиной инцидента стала разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свай фундамента.
«Норникель» уже создал резерв на $2,1 млрд для уплаты штрафа. Компенсация ущерба будет зачислена в федеральный бюджет.