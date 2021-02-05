Невзоров ответил на обвинения в реабилитации нацизма

«Ни каяться, ни извиняться не буду», — заявил публицист Александр Невзоров в ответ на требование Российского военно-исторического общества возбудить против него статье о реабилитации нацизма из-за высказываний о фильме про Зою Космодемьянскую.

«Наконец-то добрались и до меня. Я уже, честно говоря, заждался. Разумеется, чтобы устоять, режиму надо удавить всякое свободомыслие. Он решил не мелочиться и сразу начать с того, кого он, вероятно, считает символом вольнодумства и дерзости. Несомненно, это честь для меня, и я очень польщен», — сказал публицист в Instagram.

По словам Невзорова, его обвиняют «в недостатке бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды и к фильмам Военно-Исторического общества, которые их воскрешают». «Донос — прекрасная иллюстрация того, что свою идеологию они могут только навязывать, только силой, статьями и запугиванием», — отмечает он.

Ранее провести проверку высказываний Невзорова о Космодемьянской и привлечь его к уголовной ответственности по статье о реабилитации нацизма потребовали от Генпрокуратуры в Российском военно-историческом обществе. Поводом стало высказывание Невзорова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о новом фильме «Зоя». «Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ», — сказал тогда журналист.

В комментарии «Эху» о требовании РВИО он отметил, что «логика, право и документальные доказательства сегодня ничего не значат, так что ситуация может развернуться, как угодно»: «У меня есть право высказывать свое мнение, право сомневаться во всем, в том числе в героичности их героев. Этого права пока законодательно у меня никто не отнимал. Ни о каком нацизме там речь не шла».