Китайский телеканал лишили лицензии на вещание в Британии

Лицензии на вещание в Великобритании лишили китайский англоязычный телеканал China Global Television Network из-за его подконтрольности Коммунистической партии Китая. Как поясняет Би-би-си, согласно британским законам, обладатель лицензии на вещание должен иметь возможность самостоятельно определять редакционную политику и не находиться в подчинении у каких-либо политических органов. Но британский регулятор Ofcom считает, что CGTN фактически является структурным подразделением Центрального телевидения КНР. Юридическое лицо под названием China Global Television Network Corporation, на которое китайская сторона предлагала переоформить лицензию, фактически контролируется Компартией Китая и, следовательно, не может быть законным держателем вещательной лицензии.

МИД КНР в ответ выразил протест против «создания препятствий для нормальной работы китайских СМИ в Британии». Ведомство также вынесло «строгое представление» Би-би-си в связи с освещением пандемии Covid-19 и потребовало публичного извинения. Би-би-си в своих материалах «увязывала пандемию с политикой» и «пересказывала теории о том, что Китай якобы пытался ее скрыть», завили в Пекине.

В июле 2019 года Ofcom оштрафовал российский канал RT на 200 тыс. фунтов за несбалансированное освещение дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.