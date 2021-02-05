После запрета мата в соцсетях стало больше

После законодательного запрета нецензурной брани в социальных сетях, подобных публикаций в интернете стало больше, свидетельствуют подсчеты «Медиалогии». Как пишет РБК, 1–2 февраля 2021 года в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram россияне сделали 646,1 тыс. публикаций с использованием мата. За 3–4 февраля 2020 года, которые также были буднями, в тех же самых соцсетях были зафиксированы лишь 426,5 тыс. нецензурных выражений.



В эти дни прошлого года пользователи в основном обсуждали новость о том, что коронавирус добрался до России, выражали свое мнение об обрушившейся крыше спортивно-концертного комплекса в Петербурге и о госслужащих «в мехах», которые вручали ветеранам-блокадникам медали и батоны хлеба. В конце января — начале февраля этого года главными темами стали задержание Алексея Навального и последующие акции протеста.



Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые обязали соцсети удалять в течение суток публикации с незаконным контентом, под который попадает и нецензурная брань, вступили в силу в феврале. За неделю до вступления поправок в силу, 25–26 января, «Медиалогия» насчитала 631,3 тыс. публикаций с нецензурной лексикой в соцсетях.

