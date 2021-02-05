В СПЧ призвали упростить согласование протестных акций прекратить использование силовиками спецсредств

20 членов Совета при президенте по правам человека обнародовали заявление, в котором призывают упростить согласование массовых акций, прекратить использование силовиками спецсредств на них, начать проверки по факту превышения полномочий полицейскими и росгвардейцами.

В заявлении, опубликованном на сайте «Эха Москвы», отмечается, что запрету на проведение массовых мероприятий подверглись только акции гражданского протеста, в то время как проведение концертов, салютов, спортивных праздников и других массовых мероприятий согласуются властями по мере снятия карантинных ограничений. Правозащитники, кроме прочего, обращают внимание на случаи жесткого обращения сотрудников правоохранительных органов с мирными гражданами с использованием резиновых дубинок и электрошокеров. При этом задержанные часами сидели в автозаках, а затем в отделах полиции без оформления протоколов, без еды, воды и лекарств.

Члены СПЧ предлагают согласовывать проведение митингов и шествий наравне с прочими публичными мероприятиями; прекратить использование спецсредств при задержании мирных участников мероприятий вне зависимости от их лозунгов и при отсутствии насильственных действий с их стороны; начать как служебные, так и процессуальные проверки по фактам превышения служебных полномочий, препятствования работе адвокатов и журналистов, не только в тех случаях, когда заявления об этом будут поданы, но и по сведениям, имеющимся в СМИ; обеспечить своевременный доступ адвокатов в здания полиции и спецприемники, в которых находятся лица доставленные или отбывающие административное наказание.

Заявление подписали:

1. Андреева Татьяна Константиновна

2. Асмолов Александр Григорьевич

3. Бабушкин Андрей Владимирович

4. Верховский Александр Маркович

5. Винокурова Екатерина Владимировна

6. Евдокимова Наталия Леонидовна

7. Засурский Иван Иванович

8. Каляпин Игорь Александрович

9. Ковлер Анатолий Иванович

10. Кравченко Борис Евгеньевич

11. Маковецкая Светлана Георгиевна

12. Марголина Татьяна Ивановна

13. Мерзлякова Татьяна Георгиевна

14. Меркачёва Ева Михайловна

15. Никитинский Леонид Васильевич

16. Резник Генри Маркович

17. Сванидзе Николай Карлович

18. Сокуров Александр Николаевич

19. Юргенс Игорь Юрьевич

20. Ясин Евгений Григорьевич