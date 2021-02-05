Против Александра Невзорова требуют возбудить дело о реабилитации нацизма

Провести проверку высказываний публициста Александра Невзорова о Зое Космодемьянской и привлечь его к уголовной ответственности по статье о реабилитации нацизма требуют от Генпрокуратуры в Российском военно-историческом обществе. Поводом стало высказывание Невзорова 3 февраля в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о новом фильме «Зоя». «Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ», — сказал журналист о Герое Советского Союза, сообщается на сайте РВИО.

«Заслуги Космодемьянской Зои Анатольевны признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды, — заявляют в РВИО. — Высказывания Невзорова А.Г. о герое Великой Отечественной войне, Герое Советского Союза Космодемьянской Зое Анатольевне, о значении ее подвига, изложены в названной публикации в уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига героя Великой Отечественной войны (Космодемьянской З.А.) и в конечном итоге — на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах».

Фильм «Зоя» о подвиге Космодемьянской вышел в прокат 28 января. Российское военно-историческое общество принимало участие в создании картины.