Алексей Навальный: Оставайтесь свободными

Привет, это Навальный. Я, конечно, много раз слышал эту фразу: «Невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри». И вот сейчас сам себя честно спрашиваю: «Ну как, работает?». Поверьте, работает.

Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком. Благодаря уверенности в своей правоте. Благодаря вашей поддержке. Благодаря поддержке своей семьи.

Демонстративное беззаконие, происходящее со мной с момента, как я сошел с трапа самолета, — это месть Путина лично мне. За то, что выжил, за то, что осмелился вернуться. Теперь еще и за то, что рассказал о его дворце. Но в еще большей степени это послание Путина и его друзей всей стране: «Видали, как мы можем, а? Наплюем на законы и свернем в бараний рог любого, кто осмелится идти против нас. Мы и есть закон».

И я в очередной раз (понимаю, надоел, ну а что мне еще остается?) призываю: не дайте себя запугать. Не дайте обмануть себя с помощью иллюзии силы и крутизны. Какая же это сила, если им приходится тайком травить людей и беззаконно их сажать? Где их всенародная поддержка, если выборы они могут выиграть, только не пуская на них независимых кандидатов, а страх перед протестующими вынуждает их закрывать станции метро?

Они могут удерживать власть, используя ее для личного обогащения, лишь опираясь на наш страх. Зато мы, поборов страх, можем освободить свою Родину от кучки воров-оккупантов. И сделаем это. Обязаны сделать. Для себя и будущих поколений.

Правда на нашей стороне. Оставайтесь свободными.

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