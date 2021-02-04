Навальный лично выступит в суде по делу о клевете на ветерана

5 февраля Алексея Навального доставят в Бабушкинский суд Москвы на заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело о клевете против Навального завели 15 июня 2020 года. Причиной стал комментарий политика в Twiiter к ролику RT, посвященному голосованию по изменению Конституции, героями которого стали несколько человек. «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», — написал Навальный. В этом ролике снялся и ветеран Игнат Артеменко. Он пояснил следствию, что опубликованные комментарии Навального не соответствуют действительности, опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья, утверждали в СК.