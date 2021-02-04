Прокурор запросил пять лет колонии для Анастасии Шевченко по делу о «нежелательной организации»

Прокуратура в суде в Ростове-на-Дону запросила наказание в виде пяти лет заключения в колонии для обвиняемой по делу о «нежелательной организации» Анастасии Шевченко. Об этом сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин. Шевченко уже более двух лет находится под домашним арестом.

Первое в России уголовное дело об осуществлении деятельности «нежелательной организации» в отношении бывшей активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко возбудили 21 января 2019 года. Через два дня ее заключили под домашний арест. В движении назвали дело сфабрикованным и политически мотивированным. Там заявили, что деятельность активистов движения не может подпадать под статью 284.1 УК, так как движение не является иностранной организацией. «Мы имеем дело с политическим преследованием в кристально чистом виде. ОР будет защищать своих активистов, я буду им в этом помогать», — заявлял Михаил Ходорковский. Он также отметил, что «Открытая Россия» — организация исключительно российская, что следует из ее устава.

Нежелательными на территории России ранее признали зарубежные организации «OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания)», Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания). 30 марта 2019 года «Открытая Россия» объявила о самоликвидации по соображениям безопасности.