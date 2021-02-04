Арестованных за протесты отправляют в спецприемники Московской и Ленинградской областей

Арестованных за протесты в поддержку Алексея Навального направляют не только в деревню Сахарово, что в 70 км от Москвы, но и в Егорьевск, расположенный в 120 км. В Петербурге арестантов отправляют отбывать наказание в изоляторы райцентров Волосово и Луга. Об этом сообщает «Апология протеста».

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский рассказал «Новой газете», что по предварительной информации, в Лугу везут 24 человека. Он напоминает, что существует норма КоАП о том, что суд имеет право отложить на месяц исполнение административного наказания, если нет условий для его исполнения. «Ничто не мешает судам отложить наказание на месяц, по крайней мере, для тех, кто уже по суду арестован, но кого невозможно разместить по существующим нормам в спецприемники», — говорит депутат.