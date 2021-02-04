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Обвинения по «санитарному делу» предъявили Люсе Штейн, Анастасии Васильевой и Любови Соболь

04.02.2021

Обвинения в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста 23 января официально предъявлены муниципальному депутату Басманного района Люсе Штейн, главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и продюсеру канала «Навальный LIVE» Любови Соболь. Все они находятся под домашним арестом. 

Ранее аналогичные обвинения предъявили Олегу Навальному, Марии Алехиной и Олегу Степанову. Следствие считает, что они призывали к участию в акции в поддержку за Алексея Навального, на которой оказались зараженные коронавирусом люди.

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