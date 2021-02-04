В Петербурге наградили охраняющих городской парламент от демонстрантов 31 января

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров вручил благодарственные письма сотрудникам охраны Мариинского дворца, которые дежурили в здании парламента во время акции в поддержку Алексея Навального 31 января.

Благодарности сотрудникам дежурной смены Росгвардии выданы «за добросовестное исполнение служебного долга, высокую бдительность и решительность, проявленные в сложных условиях». Макаров отметил, что «только благодаря мужеству, выдержке и профессионализму сотрудников правоохранительных органов удалось избежать жертв среди населения города во время проведения несанкционированных акций, направленных на дестабилизацию обстановки в Санкт-Петербурге», говорится на сайте ЗС.

«Представьте себе, какая морально-психологическая, физическая, эмоциональная нагрузка ложится на сотрудников правоохранительных органов во время таких абсолютно незаконных акций. Все мы видели, в какой исключительно сложной обстановке пришлось работать бойцам Росгвардии и полицейским. Были не просто провокации и оскорбления, но даже открытые нападения на них со стороны агрессивно настроенных участников этих противоправных манифестаций. Те, кто направлял толпу, кто «раскачивал» ее изнутри, явно стремились спровоцировать кровопролитие. Только благодаря исключительной выдержке и высокому профессионализму стражей правопорядка, их четким и корректным действиям нам удалось избежать действительно тяжелых последствий», — подчеркнул Макаров.

Ранее стало известно, что губернатор Петербурга внес в парламент проект закона об установлении нового городского праздника: «Дня работника уголовно-исполнительной системы». Отмечать его планируется 12 марта.