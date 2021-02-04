«Дождь» требует от СК возбудить дело из-за задержания корреспондента

Телеканал «Дождь» обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности из-за задержания в Петербурге корреспондента Эдуарда Бурмистрова на акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

Он находился на митинге вместе с оператором, у них были удостоверения и редакционные задания, на них были желтые светоотражающие жилеты с надписью PRESS. Но Бурмистрова задержали вечером возле станции метро «Гостиный двор», когда он находился в прямом эфире, сообщают в редакции канала.

Там отмечают, что ни один из участвовавших в задержании сотрудников полиции не назвал своего имени, звания и должности, не показал служебное удостоверение и не объяснил корреспонденту причин задержания. Журналиста доставили в 52-й отдел полиции, где от него потребовали написать объяснение, что он делал на митинге. В итоге его отпустили из отдела без протокола. Но из-за действий полицейских Бурмистрову пришлось прервать трансляцию, которую на тот момент смотрели порядка 500 тыс. человек.