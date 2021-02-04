Путин теряет рейтинг у молодежи

Уровень одобрения президента Владимира Путина среди молодежи продолжает падать. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса «Левада-центра»*. Как пишут «Открытые медиа», исследование демонстрирует самый высокий уровень неодобрения действий президента среди студентов с 2018 года.

46% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет высказали свое неодобрение к работе Путина. Положительно президента оценивает 51% молодежи. В 2018 году, согласно аналогичному январскому опросу, уровень неодобрения в этой возрастной группе составлял лишь 18%, а в прошлом — 31%.

Директор «Левада-центра»* Лев Гудков отметил, что рост критического отношения к властям — продолжение той тенденции, которая развивается последние два года. «Пандемия здесь стала катализатором того накопления раздражения, которое складывалось раньше. На мой взгляд, это также связано с действиями Алексея Навального, возмущением от ареста и успехом фильма про Путина», — говорит Гудков. При этом, он обращает внимание, что для молодежи характерна отчужденность от политики, а активный протестный потенциал формируется только в крупных городах, но и это — довольно тонкая прослойка населения.

* АНО «Левада-центр»

принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Среди всех опрошенных президента положительно оценивают 64% и 34% отрицательно, эти показатели стабильны и изменяются незначительно с ноября 2018 года.