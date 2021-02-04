Почти 200 журналистов задержали в России с середины января

С 16 января по 3 февраля Фонд «Справедливость для журналистов» зафиксировал 195 случаев задержаний и арестов профессиональных и гражданских журналистов в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального. Общее число атак на российских журналистов составило 373, они коснулись не менее 260 профессиональных и гражданских журналистов и членов их семей.



Эти данные «свидетельствуют о беспрецедентном масштабе репрессий российских властей, направленных на воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов по освещению народных протестов. Наличие жилета «Пресса», редакционного задания и пресс-карта были не защитой для журналистов, а поводом для их задержаний и избиений», отмечают в Фонде.



Больше всего атак на работников СМИ и гражданских журналистов зарегистрировано в Москве — 149, на втором месте — Санкт-Петербург с 64 атаками, на третьем – Хабаровск с 15.



Всего зафиксировано:

· 164 случая задержаний (иногда одни и те же работники СМИ подвергались задержанию на разных акциях или дважды за день);

· 31 случай избиения, применения насилия и пыток в ходе задержаний и лишения свободы, в результате которых силовики нанесли работникам СМИ и блогерам серьезные травмы;

· 31 журналист получил от 3 до 30 суток ареста по административным делам, в частности, по статье 20.2. «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»;

· 11 работников СМИ были оштрафованы по административным делам, в отношении 13 составлены административные протоколы. Они были отпущены с обязательством явки в суд;

· Против 5 журналистов возбуждено не менее 6 уголовных дел по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности; призывам к массовым беспорядкам; о применении насилия к сотруднику правоохранительного органа в ходе несанкционированной акции; о нарушении санитарно-эпидемиологических норм; и об организации массовых беспорядков.

Помимо этого, атаки против журналистов включали травлю, запугивание, блокировку по месту проживания, конфискацию, отъем и повреждение профессионального оборудования и материалов, слежку, взломы электронной почты и аккаунтов в социальных сетях.