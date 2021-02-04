Песков: Никаких репрессий нет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких репрессий в отношении протестующих нет, «есть меры в отношении участников незаконных акций». По его словам, во время акций происходили «прямые и множественные нападения на сотрудников, что стало причиной принятия жестких, но в русле закона, контрмер».

Говоря о видео с задержанными, которых по несколько часов держат в автозаках и переполненных камерах, Песков сказал, что президент их не видел. Он отметил, что «задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Ситуация спровоцирована не правоохранителям, а участием в несанкционированных акциях».

На акциях протеста 23 и 31 января, а также 2 февраля задержаны тысячи человек. В Москве и Петербурге около спецприемников выстроились очереди из автозаков. Арестованные жалуются на отсутствие воды и еды, а также возможности сходить в туалет.

