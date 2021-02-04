Григорий Юдин: Мы сидим в поезде, который идет в ад

Всё последнее время мы сидим в поезде, который идёт в ад. И мы об этом прекрасно знаем, хотя и стараемся об этом не думать. Кто-то верит, что в последний момент можно будет свернуть или выскочить. Кто-то думает, что в ад едут другие, и его это не коснётся. Кто-то радуется (Ура! Валгалла!). Кто-то уверен, что в ад едут все поезда, и потому какая разница. Кто-то оживленно спорит о том, кто в этом виноват. Пожалуй, сильнее всего это ощущение сквозит в словах Владимира Путина, который изо всех сил стремится выиграть ещё немного времени перед тем, что он видит неизбежным. Но в целом мы стараемся не зацикливаться на этом, и это вполне понятно – в поезде относительно комфортно, и человеческая психика старается вытеснять то, на что она не может повлиять. Однако поезд продолжает ехать, и скорость возрастает.

В этом поезде, мчащемся в Минск, Алексей Навальный дёрнул стоп-кран. И теперь происходит то, что всегда происходит в таких случаях – какое-то время будет сильно трясти.

Возвращение Навального – мужественный поступок. И его слова о том, что его жизнь сейчас не стоит и трёх копеек – это хладнокровная правда. Однако на одном мужестве далеко не уедешь: это расчётливый поступок. Навальный вернулся в страну, где быстро растёт усталость от правящей верхушки и запрос на политическую альтернативу, где стремительно ширится раскол, и это раскол на приблизительно равные половины. Он вернулся в ситуацию, где на него обратила взгляд аудитория в разы больше той, что у него была. Он прорвал информационную блокаду, дошёл до этой аудитории и сказал ей то, что она уже готова была услышать. У него есть выстроенная машина, и эта машина работает как часы под любым уровнем давления. Она опирается на возникшие в стране за последние несколько лет сети солидарности. У него есть сторонники, которые готовы идти за ним до конца.

Он сломал план по тихому превращению России в монархию. Настоящий плебисцит по этому поводу начинается только сейчас, и у Навального в этом плебисците уже больше просмотров, чем у Путина вброшенных бюллетеней. Частью этого плана было уничтожение Навального, а теперь от него приходится отбиваться. Он до предела напряг плебисцитарную конструкцию, в которой может быть только один политик: если сейчас по всей стране на заборах начнёт появляться слово «Навальный», эта конструкция сломается. Это тяжёлое и опасное сражение против превосходящего силой противника, но в этом сражении у Навального есть серьёзные ресурсы, и ветер дует в его паруса.

«Экспертам» постоянно задают вопрос «А какие шансы…?» Это бессмысленный вопрос. Когда вы в поезде, идущем под откос, вы не спрашиваете окружающих, какие у вас шансы. Это неважно. Вы перестаете быть пассажиром в купе и начинаете действовать. Все шансы, которые есть – все ваши.

Я обычно стараюсь на давать советов, но меня в последние дни всё время спрашивают о насилии, а о насилии я кое-что знаю. В ближайшее время будет много насилия; то, что было вчера – пустяки. Насилие нередко действует на людей не так, как можно было бы предположить. Кажется, что при взгляде на то, как десяток вооружённых людей избивает ребёнка, должно возникнуть негодование – однако вместо этого в определённых обстоятельствах у человека вполне может возникнуть желание присоединиться.

Причина этого – страх. Если вы видите рядом с собой страх, то на него бесполезно отвечать доводами и аргументами. Страх не слышит аргументов, зато он очень хорошо чувствует спокойствие. Не стоит спорить с людьми, которые утверждают, что Навальный проект Кремля, или Кремль проект Навального, или Навальный проект Запада, или Запад проект Кремля – это бесполезно, любой человек с минимальным образованием в области философии науки знает, что в теориях заговора не содержится зоны для их опровержения. Зато если спокойно и уверенно сказать о том, во что ты веришь – этого достаточно, чтобы осадить страх. Страх рассыпается при столкновении со спокойствием.

С Алексеем Навальным не могут справиться, потому что он отказывается бояться. Послушайте его совета и не бойтесь – это сделает вас сильнее.

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