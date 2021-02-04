Правозащитники потребовали возбудить дело о нарушении санитарных правил в автозаках

Правозащитный фонд «Общественный вердикт», включенный в реестр иноагентов, обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против правоохранителей по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Причиной стали условия содержания задержанных на акциях протеста — они создали реальную угрозу массового заболевания, считают правозащитники.

«Никогда еще в истории современной России не было задержано на акциях протеста такое количество людей, как 23 и 31 января. На сегодня цифра перевалила за 10 000 человек. В СМИ и соцсетях было опубликовано немало фото и видео, свидетельствующих о том, что мест в отделах полиции и спецприемниках не хватало, поэтому людей часами держали в автозаках, не соблюдая при этом санитарно-эпидемиологические нормы», — говорится в сообщении фонда.

В автозаках не соблюдалась социальная дистанция, не было создано условий для мытья и дезинфекции рук, задержанным не выдавали маски и перчатки, не выявлялись среди задержанных лица с признаками инфекционных заболеваний, уточняют авторы обращения.