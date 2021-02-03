Муниципального депутата Люсю Штейн отправили под домашний арест по «санитарному делу»

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта муниципального депутата Люсю Штейн по «санитарному делу». Об этом сообщает адвокат Мансур Гильманов. Штейн подозревают подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил из-за акции 23 января (ч.4 ст.33 ч.1 ст. 236 УК РФ).

2 февраля — после отбытого административного ареста — Штейн отвезли в ИВС на Петровке, где она провела ночь.

Дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил было возбуждено после акции протеста 23 января. Под домашний арест суд отправил брата Алексея Навального Олега, участницу Pussy Riot Марию Алехину, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, Любовь Соболь, главу московского штаба Навального Олега Степанова и пресс-секретаря политика Киру Ярмыш. Николаю Ляскину суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий.