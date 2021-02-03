Волонтер штаба Любови Соболь рассказала о пытках в полиции

Алена Китаева, волонтер штаба Любови Соболь, задержанная 2 февраля, рассказала, что сотрудники ОВД «Донской» пытали ее. По ее словам, в отделении оперативники в штатском надевали ей на голову пакет, угрожали применить электрошокер и сломать кисть. При этом, по ее словам, все происходило в отдельной комнате без камер, передают «Открытые медиа».

В итоге девушка назвала пароль от телефона, после чего оперативники просмотрели ее контакты и содержимое социальных сетей.

Вечером 2 февраля Китаеву вместе с ее сестрой задержали в центре Москвы. Среди людей, присутствовавших в ОВД она узнала известного оперативника центра по противодействию экстремизму Алексея Окопного. «Этот мужчина очень громко кричал, угрожал, обзывал меня, пытался разжать кулак и угрожал сломать кисть, когда я отказалась давать отпечатки пальцев», — рассказала Китаева.