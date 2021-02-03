Алексей Макаркин о Навальном и свободе маневра

Вопрос о том, почему Алексея Навального не посадили раньше, нередко трактуется в конспирологическом ключе. Говорится о неких тайных покровителях, которые позволяли ему оставаться на свободе. На самом деле, такое поведение после 2012-го и, особенно, 2014 годов выглядело бы запредельно рискованным. Максимум, что могли сделать представители элиты – это через вторые-третьи руки слить в ФБК информацию про аппаратных конкурентов. Как более ста лет назад обиженный генерал Ренненкампф сливал компромат на военного министра Сухомлинова – причем столь умело, что узнали об этом только из мемуаров вдовы, написанных уже в эмиграции.

Дело, как представляется, в совокупности факторов. Как в опасении дать новый импульс протестному движению (что и произошло) и создать Навальному образ жертвы – эти аргументы лежат на поверхности – так и в том, что российская власть привыкла оставлять себе возможности для маневра во всех возможных случаях. В двух случаях – признание Абхазии и Южной Осетии и присоединение Крыма – таких возможностей нет, но это знаковые исключения. Даже по Донбассу можно вести переговоры в рамках Минского процесса, по Сирии и Ливии договариваться с Эрдоганом. Во внутренней политике таких возможностей существенно больше.

А посадка Навального приводит к тому, что при возникновении политической необходимости выпустить его на свободу во много раз сложнее, чем отправить за решетку. Потому что это будет интерпретировано как слабость власти – причем и внутренними, и внешними игроками. Теперь же события развиваются по жесткому сценарию, который давно желали реализовать силовики и поддерживают «твердые лоялисты» - но без гибкости, желательной для политического планирования.

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