Соглашение о продлении ДСНВ вступило в силу

Москва и Вашингтон обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу, заявили в МИД России. В ведомстве отметили, что Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года.

29 января президент России Владимир Путин подписал закон «О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Ранее, после телефонного разговора Путина и президента США Джо Байдена, закон в срочном порядке приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.