На Илью Азара составили два протокола о повторном нарушении закона о митингах

Полиция составила два протокола на муниципального депутата и спецкора «Новой газеты» Илью Азара. Ему вменяют повторное нарушение закона о митингах.

Как сообщает издание, в одном из протоколов говорится, что Азар в Facebook опубликовал пост «с призывом неопределенного круга граждан» участвовать в акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова 13 июля у СИЗО «Лефортово». Второй протокол касается «призывов» к участию в акции против поправок к Конституции 12 марта. По каждому из протоколов Азару грозит до 30 суток ареста. Его уведомили о составлении протоколов спустя несколько дней после протестной акции 23 января, прислав телеграмму.

«В протоколе так и написано, что некий сотрудник ЦПЭ мониторил интернет и ВДРУГ обнаружил на моей личной странице призывы полугодовой и почти годовой давности, — рассказал Азар. —Интересно, что когда в марте я призывал на пикетную очередь у Князя Владимира, она запрещена еще не была ни по закону (с декабря 2020), ни по понятиям (с мая 2020), и никого там не задерживали. ЦПЭ, получается, отменил принцип «закон не имеет обратной силы», и если вы призывали в соцсетях на одиночный пикет в прошлом году, рекомендую пост на всякий случай удалить (а то мало ли что)».