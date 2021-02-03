В ООН осудили приговор Навальному и задержание участников протестов

Управление ООН по правам человека выразило глубокую тревогу в связи с вынесением приговора Алексею Навальному и призвало к немедленному освобождению мирных демонстрантов, в том числе задержанных во вторник. Об этом сообщает Reuters.

В ООН отметили, что приговор был вынесен за якобы нарушение испытательного срока по делу о хищении, «которое Европейский суд по правам человека в 2017 году уже единогласно признал несправедливым и явно необоснованным».

Ранее, после замены Навальному условного срока на реальный, ряд западных лидеров осудили это решение и призвали Москву освободить оппозиционера. Политическим приговор называют и иностранные СМИ. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ заявил, что все связанное с Алексеем Навальным, освещается на Западе однобоко, при этом «истерика зашкаливает».