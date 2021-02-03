После протестов суды и полиция преследуют журналистов

После прошедших протестных акций в поддержку Алексея Навального корреспондена «Открытых медиа» оштрафовали, а к главному редактору «Проекта» пришел участковый.

Головинский суд Москвы оштрафовал корреспондента «Открытых медиа» Дмитрия Никитина на 10 тыс. руб. по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий, которые создали помехи движению транспорта. Издание отмечает, что в суд журналиста доставили в наручниках, к нему так и не допустили защитника. При этом само заседание не проводилось: Никитину сразу выдали решение о штрафе.

К главному редактору «Проекта» Роману Баданину пришел участковый по месту его бывшей регистрации. О целях визита он не рассказал, а узнав, что Баданин по этому адресу не проживает, попытался узнать его актуальное место жительства.

Сегодня судят главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Ему грозит до 30 суток ареста.

Ранее сообщалось, что накануне у Мосгорсуда во время суда над Алексеем Навальным задержали 16 журналистов, а после суда во время акции протеста еще шестерых. При этом одного из задержанных корреспондентов избили.