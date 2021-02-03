После протестов правозащитники подписали обращение к главе МВД

Прекратить «порочные практики» потребовали в открытом письме в связи с массовыми задержаниями на акциях в поддержку Алексея Навального от глав МВД Владимира Колокольцева и Минюста Константина Чуйченко, а также омбудсмена Татьяны Москальковой правозащитники, журналисты и общественные деятели.

«Задержания происходят максимально жестко, жестоко, сотрудники правоохранительных органов часто произвольно задерживают людей, некоторые из которых не участвуют в акциях протеста, являясь обычными прохожими. Задержанных везут в отделения полиции и там повсеместно нарушается закон и российская Конституция. Адвокатов и правозащитников не допускают к задержанным, ссылаясь на закрытие ОВД в связи с проведением плана «Крепость», — цитирует обращение «МБХ медиа».



Авторы указывают на «массовое нарушение Конституции России, УПК РФ и Закона о полиции»: «Допросы задержанных граждан проходят без адвокатов. Задержанные оказываются без защиты, известны случаи, когда в нарушение закона у них берут отпечатки пальцев, хотя это не является обязательным. Также известно, что у задержанных отбирают телефоны, не дают позвонить родным».



Подписанты требуют незамедлительно разобраться с этими «порочными практиками». Среди них — Жанна Немцова, Марат Гельман, Виталий Манский, Леонид Гозман, Зоя Светова, Юлия Ауг, Чулпан Хаматова и другие. Всего подписались около двух тысяч человек.