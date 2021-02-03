Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Премьер России Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией, а также железнодорожного сообщения с Белоруссией.

Как сообщают в правительстве, с 15 февраля будут совершаться два рейса в неделю Москва – Баку и четыре рейса Москва – Ереван.

С 8 февраля будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск – Москва – Минск и по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске. С 8 февраля также будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва – Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.

С 8 февраля будет увеличено и количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва – Бишкек с одного рейса в неделю до трех.