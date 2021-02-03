«Истерика зашкаливает» — Лавров о реакции Запада на приговор Навальному

Все, что связано с Алексеем Навальным, освещается на Западе однобоко, при этом «истерика зашкаливает», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно же, зашкаливает. И абсолютно скрывается от общественности, что те законы, которые существуют для проведений демонстраций, митингов и всяких протестов на Западе, гораздо более жестокие, чем в РФ», — цитирует министра «Интерфакс».

Ранее, после замены Навальному условного срока на реальный, ряд западных лидеров осудили это решение и призвали Москву освободить оппозиционера. Политическим приговор называют и иностранные СМИ.