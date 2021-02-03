В Раде заявили о начале импичмента Зеленского из-за закрытия телеканалов

После закрытия на Украине трех телеканалов сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил с трибуны Верховной рады о начале процедуры импичмента президента Владимира Зеленского. Как передает РБК, Рабинович обвинил Зеленского в желании «заткнуть рот» тем, кто «несет людям правду».



Ранее президент Украины ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и трех принадлежащих ему телеканалов — «112.Украина», NewsOne и ZIK. Они прекратили вещание. В Twitter он назвал это решение трудным: «Украина решительно поддерживает свободу слова, но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает движение Украины к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности».

В ответном заявлении телеканалы расценили решение президента как «политическую расправу над неугодными СМИ»: «Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее успехах».

Осенью прошлого года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию начал проверку NewsOne, «112 Украина» и ZIK, показавших фрагмент встречи главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве, напоминает «Новая газета». «Его высказывания по своему стилистическим и семантическим значением являются утверждениями, которые могут создать убеждение аудитории в положительном отношении главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу», — заявил тогда регулятор.