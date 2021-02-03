На участников протестов 2 февраля в Москве составили около 1300 протоколов

В Москве на участников акции протеста после суда над Алексеем Навальнным во вторник выписали около 1300 административных протоколов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Протоколы составляли за нарушение установленного порядка проведения митинга, за повторное его нарушение, за участие в несанкционированном митинге, за неповиновение полиции.

У Мосгорсуда во время суда над Алексеем Навальным задержали 16 журналистов, а после суда во время акции протеста еще шестерых. При этом одного из задержанных корреспондентов избили. Об этом «Открытым медиа» сообщила член Профсоюза журналистов Софья Русова. По ее словам, большинство из задержанных были отпущены в течение двух часов.

Всего, по данным «ОВД-Инфо», в день суда над Навальным в России силовики задержали 1408 человек, из них 1145 в Москве и 248 в Петербурге. По данным «Интерфакса», 13 человек обратились за медицинской помощью.

2 февраля Симоновский суд Москвы на заседании в Мосгорсуде заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», как того требовала ФСИН. Он должен провести в колонии два года восемь месяцев. После решения суда протестующие вышли в центр Москвы и Петербурга.