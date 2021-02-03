Интернет-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах

Проголосовать через интернет на выборах в Госдуму 19 сентября можно будет в Москве и еще пяти регионах, объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, электронное голосование в Москве пройдет на платформе, разработанной при участие мэрии. В остальных регионах избиратели будут голосовать на платформе на базе Госуслуг, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и «Ростелекомом», передает «Интерфакс».

В ближайшее время ЦИК начнет собирать заявки от регионов, которые считают, что они готовы организовать электронное голосование.

Впервые электронное голосование было применено в 2019 году на выборах в Москве и Нижегородской области. В 2020 году эксперимент продлили на довыборы в Госдуму в Курской и Ярославской областях и довыборах муниципальных депутатов в Москве.