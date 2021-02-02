Юлия Галямина: Каждый, кто хочет перемен, должен стать лидером перемен

Два с половиной года колонии Навальному - ещё одно решение бандитов у власти, которые встраивается в ряд незаконных решений. Решений, которые принимаются каждый день, в отношении многих и многих людей. Но Навальному удалось путём личного мужества, своим героическим поступком показать их жестокость, нечеловечность и беззаконие на всю страну.

В сторону Навального устремлены сотни тысяч глаз. И многих людей сейчас душит не только гнев, но и ощущение безысходности, беспомощности.

Но я уверена, что самая верная мысль, которую должен вынести каждый, кто хочет перемен в нашей стране, кто хочет жить в Нормальной России: мы не может переложить ответственность на страну на одного или нескольких лидеров. Потому что система к этим лидерам применяет все возможные беззаконные методы устрашения. Сегодня каждый, кто хочет перемен, должен стать лидером перемен.

Каждый должен решить, что и как делать. Но я думаю, что важнейшими целями сейчас должны стать выстраивание горизонтальных связей и вовлечение людей в политику, политизация общества. И людям нужно показывать, как политика влияет на их повседневную жизнь, как они могут поменять эту жизнь, поддерживая настоящих политиков, показать, что гражданское общество, новые лидеры перемен защищают не только свои права, выражают не только свои интересы, но и их, интересы людей, которые, возможно, ещё и не знают, что их интересы кто-то может защищать.

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