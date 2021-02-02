Основатель Dodo Brands Федор Овчинников: Так жить противно

Бизнес - это ответственность.

Честно, ещё недавно я не мог представить, что ответственность за сотрудников, партнёров, за тысячи рабочих мест в наших пиццериях, за две сотни акционеров, поверивших в нашу команду, заставит боятся сказать то, что ты думаешь. Но так жить противно, поэтому я скажу. То, что происходит - абсолютное беззаконие и надругательство над правосудием. Печаль и стыд.

Что я чувствую как российский предприниматель? Что буду делать? Я буду продолжать строить открытый бизнес в нашей стране, создавать рабочие места, продукты, технологии и строить эффективную конкурентоспособную компанию из России. Не бояться, не останавливаться, работать - это то, как я могу сделать нашу страну лучше.

Алексею - здоровья, Юле - терпения и сил.