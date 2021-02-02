Запад требует освободить Навального

UPD: «Осуждение Алексея Навального неприемлемо. Политические разногласия никогда не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Уважение прав человека, таких как демократическая свобода, не подлежит обсуждению», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и Госсекретарь США Энтони Блинкен, а также глава МИД Германии Хайко Маас призвали «немедленно и без всяких условий» освободить Алексея Навального, а также задержанных на акциях в его поддержку.

«Великобритания призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, арестованных за последние две недели. Сегодняшнее извращенное постановление, направленное на жертву отравления, а не на виновных, показывает, что Россия не выполняет самые основные обязательства, ожидаемые от любого ответственного члена международного сообщества», — говорится в заявлении Рааба.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены действиями России в отношении Алексея Навального. Мы повторяем наш призыв к его немедленному и безоговорочному освобождению, а также к освобождению всех незаконно задержанных за осуществление своих прав», — написал в Twitter Блинкен.

«Приговор Алексею Навальному является горьким ударом по твердо установленным правам свободы и верховенству закона в России», — считает глава МИД Германии Хайко Маас.

Сегодня суд удовлетворил представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Политик должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев.