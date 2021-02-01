Главное в политике за 1 февраля

ГЛАВНОЕ

• Уже 40 уголовных дел в 18 регионах России возбуждено по итогам протестов 23 и 31 января. Количество административных дел скорее не поддается точному подсчету. По последним данным «ОВД-Инфо», за участие в акциях 31 января по всей стране задержаны 5646 человек. Больше всего в Москве — 1861, в Петербурге — 1313 и Нижнем Новгороде — 202.

• Юлию Навальную суд оштрафовал за участие в акции на 20 тыс. руб., а исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова суммарно арестовали на 39 суток, признав виновным в неповиновении требованиям сотрудника полиции и повторном нарушении правил участия в акции. Под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста 23 января отправили пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш.

• Репрессиям подверглись десятки журналистов. По данным правозащитников, во время работы на акциях протеста 31 января силовики задержали 82 репортера. Корреспондентку Vot Tak TV Анастасию Демидас суд в Москве арестовал на четверо суток, признав виновной в участии в несанкционированном митинге, хотя она имела при себе редакционное задание. Задержания работников СМИ не носили массового характера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Журналисты абсолютно нормально работали, они были в жилетах, и никто им не мешал».

• ОМОН разгонял демонстрантов в воскресенье особенно жестко — зафиксированы применение не только дубинок, но и электрошокеров. В Петербурге офицер обнажил табельный пистолет, направив его на протестующих. В больницы Москвы попали 14 участников акции. «Движущей силой этого протеста является сама власть, чинимые ею воровство, беззаконие и насилие, — уверен политолог Георгий Сатаров. — Власть наращивает беззаконие и насилие, и в ответ растет ожесточение протестующих. Но оно будет расти несоизмеримо быстрее, и взорвется в любой момент тем, что принято называть русским бунтом… беспощадным. Еще раз напоминаю: он не пощадит никого, включая страну». Многие задержанные оставались в отделах полиции минимум до вечера понедельника. «Поскольку спальных мест в отделах мало, значительная часть людей провела ночь на креслах и стульях. Люди спали на стульях скрючившись! Ни матрасов, ни одеял им не выдали. Во многих ОВД не кормили задержанных», — рассказывает член ОНК Москвы Марина Литвинович. Осудил действия силовиков Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов: «Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем. Насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение. Это — путь к большой беде. Пора остановиться». Соблюдения права россиян на протест потребовали ведущие русскоязычные ученые мира: «В России набирает скорость маховик репрессий против несогласных — разворачивается уголовное преследование участников демонстраций и принимаются судебные решения, имеющие все меньшее отношение к закону. Нам очевидно, что власть предпринимает попытку запугать несогласных, сбить волну протеста и поставить под контроль гражданское общество».

• Заседание суда о замене Навальному условного срока на реальный перенесли в Мосгорсуд, оно состоится 2 февраля. Ходатайство ФСИН поддержала Генпрокуратура. Что за дело «Ив Роше», по которому Навального пытаются отправить в колонию — The New Times поднял свои архивы за 2014-й год.

• ЕСПЧ коммуницировал дело об отравлении Навального и задал властям России вопрос, было ли нарушено в деле право на жизнь, особенно, были ли исполнены обязательства эффективно расследовать дело об отравлении.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

• Введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении россиян допустил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее список людей, которые должны попасть под санкции Запада, по мнению Навального и его команды, опубликовал его соратник Владимир Ашурков. 30 января он обнародовал письмо президенту США Джо Байдену и с призывом о введении санкций.

• Рассмотреть вопрос о возможности частичной декриминализации статьи о призывах к экстремизму Владимир Путин поручил Верховному суду и Генпрокуратуре.

В МИРЕ

• В Мьянме в результате переворота о захвате власти заявили военные. Задержаны министр иностранных дел и по делам администрации президента, государственный советник Аун Сан Су Чжи, считающаяся национальным лидером и фактическим руководителем страны, и президент Мьянмы Вин Мьин.

IN MEMORIAM

• 1 февраля 90 лет исполнилось бы первому президенту России Борису Ельцину. Памятные мероприятия прошли на Новодевичьем кладбище в Москве и у памятника политику в Екатеринбурге. «При нем противник — даже самый жесткий — не воспринимался как смертельный враг. Борис Николаевич никогда не руководствовался микстом из взглядов Карла Шмитта и позднего Горького («если враг не сдается, его уничтожают»), — отмечает политолог Алексей Макаркин. — Ельцин ценил верность — как и любой человек — но не был склонен карать тех, кого мог считать отступниками». Историк Андрей Зубов вспоминает, что Ельцин близким людям в последние годы жизни говорил, что не может простить себе двух вещей — Чеченскую войну и согласие на назначение «преемником» себе Путина: «Так может страдать только по-настоящему цельный и нравственный человек, только настоящий государственный муж, для которого благо других, благо народа, которым Бог дал ему управлять, выше его личного материального и душевного комфорта».