«Радио Свобода» оштрафовали еще на 2,2 млн рублей за отсутствие маркировки иноагента

ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и его гендиректора мировой суд оштрафовал на 2,2 млн рублей за отсутствие маркировки иноагентов на сайтах «Idel.Реалии», «телеканал Настоящее Время», «Сибирь. Реалии», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Как сообщили в Роскомнадзоре, 2 млн штрафа наложили на организацию, а 200 тыс. — на ее гендиректора.

27 января «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и его гендиректор уже были оштрафованы на общую сумму 1,1 млн руб. за отсутствие маркировки иноагентов на сайтах «Крым.Реалии» и «Фактограф».

В реестр СМИ-иноагентов включены «Голос Америки», «Радио Свобода/Свободная Европа» и восемь ее проектов: «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), «Сибирь.Реалии», «Фактограф», «Север.Реалии» и телеканал «Настоящее время», а также ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Также в список попали правозащитник Лев Пономарев, журналистка «Север.Реалии» Людмила Савицкая, журналист «7×7» Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин и художница Дарья Апахончич.