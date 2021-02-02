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Все игры чемпионата мира по хоккею пройдут в Латвии

02.02.2021

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки чемпионата мира. Ранее федерация лишила Минск права на проведение матчей чемпионата из-за политической ситуации в Белоруссии. 

Решение провести игры в одном городе связали «с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также с техническими причинами». «Организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия», — сообщили в IIHF. 

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