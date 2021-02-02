В Москве по «санитарному делу» задержали муниципального депутата Люсю Штейн

Муниципального депутата Москвы Люсю Штейн задержали на 48 часов, она проходит подозреваемой по «санитарному делу». Об этом сообщает адвокат Мансур Гильманов.

Дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил было возбуждено после акции протеста 23 января. В рамках его расследования под домашний арест суд отправил брат Алексея Навального Олег, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Николаю Ляскину суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий.