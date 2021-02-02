Алексей Навальный: Причина всего этого — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере

Я хотел бы начать начать с обсуждения правового вопроса, который мне кажется главным и немножко упущенным из этого обсуждения. Выглядит все немножко странновато. Вот сидят двое. Один говорит, давайте посадим Навального за то, что он пришел не по понедельникам, а по четвергам. Второй говорит, а давайте посадим его за то, что он не приехал сразу как вышел из комы.

Но я хотел бы обратить внимание на слона в этой комнате. Я хотел бы, чтобы все еще раз обратили внимание: суть в том, что меня хотят посадить по делу, по которому я уже признан невиновным. Это не мое мнение. Любой учебник юридический если откроем (надеюсь, вы это делали пару раз хотя бы, ваша честь), мы увидим, что ЕСПЧ — часть судебной системы России. Потому что Россия является частью Совета Европы. И ЕСПЧ вынес решение, в котором черным по белому написал, что даже состава преступления нет. Это дело полностью сфабриковано. Мало того, Россия вообщем-то признала это решение, половинчато: мне даже компенсацию выплатили по этому делу. Несмотря на это, мой брат 3,5 года отсидел в тюрьме по этому делу. Я по этому делу год просидел под домашним арестом. Когда мой срок испытательный заканчивался, меня за неделю до этого арестовали, привезли в Симоновский суд и без защиты, всучив адвоката по назначению, продлили испытательный срок на год. Немножко математики: в 2014 г. меня осудили, дали мне 3,5 года, дали испытательный срок, а сейчас 2021 г., но меня все равно продолжают судить по этому делу. С упорством маньяка наше государство требует посадить меня по этому делу.

Почему же по этому делу? Уж чего-чего, а недостатка уголовных дел в отношении меня точно нет. Еще одно недавно запустили. Тем не менее, кому-то очень хочется, чтобы я ни одного шага не сделал по территории нашей страны, вернувшись как свободный человек. С момента пересечения границы я оказался арестантом.

И мы знаем кому. Мы знаем, почему это случилось. Причина всего этого — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере. Потому что я нанес ему смертельную обиду тем, что я просто выжил после того, как меня пытались убить по его приказу. Я выжил благодаря хорошим людям — врачам и пилотам. Потом я еще сильнее его обидел тем, что не спрятался в бункере поменьше, который мог себе позволить. А потом случилось вообще страшное. Мало того, что я выжил. Мало того, что я не испугался и не спрятался. Я участвовал в расследовании своего отравления. Мы доказали и показали, что именно Путин, используя ФСБ, осуществил это покушения на убийство. И не я один был такой.

И вот это сводит с ума этого маленького вороватого человека в этом бункере. Именно этот факт: то, что все вскрылось. Нет никаких рейтингов, нет никакой огромной поддержки, ничего этого нет. Выяснилось, что для того, чтобы совладать с политическим оппонентом, у которого нет ни телевидения, ни политической партии, нужно попытаться убить его химическим оружием. И, конечно, он просто сходит с ума от этого, потому что все убедились, что он просто чиновничек, которого случайным образом поставили на этот президентский пост, который не участвовал ни в дебатах, ни в выборах. И это единственный метод борьбы — пытаться убить людей. И сколько бы он ни пытался изображать из себя великого геополитика, великого мирового лидера, его обида главная в отношении меня теперь в том, что в историю он войдет как отравитель. Вот знаете, был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый, а будет у нас Владимир Отравитель трусов. Именно так он войдет в историю.

Главное в этом процессе даже не то, чем он закончится для меня — посадят меня или нет, посадить меня не сложно. Главное для чего это происходит — чтобы запугать огромное количество людей. Это же так работает: одного сажают, чтобы испугать миллионы. У нас 20 млн человек за чертой бедности, у нас десятки миллионов живут, не имея ни малейших перспектив, десятки миллионов относятся именно к тем, про которых мы каждый день говорим: в Москве жизнь еще более-менее, отъедете за 100 километров — там полный швах. И вся страна живет в этом швахе, получая 20 000 руб. И они все молчат, и их пытаются заткнуть вот такими показательными процессами. Посадить вот этого, чтобы испугать миллионы. Кто-то вышел на улицу — посадить еще 5 человек, чтобы напугать 15.

Главное, что я хочу сказать — этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят как сигнал того, что они должны больше бояться. Это же не демонстрация силы. Росгвардия, клетка — это же демонстрация слабости, просто слабости. Миллионы и сотни тысяч посадить нельзя. И я очень надеюсь, что люди будут больше и больше осознавать это, а когда они осознают — такой момент придет — все это рассыпется, потому что вы не посадите всю страну, всех этих людей, которых лишили перспектив, лишили будущего, которые живут в богатейшей стране и получают ноль от национальных богатств. Ноль! Все остальные получают ноль! Мы только по числу миллиардеров растем, остальное падает, понимаете. Я сижу в своей камере и слышу только, как подорожали масло, макароны и яйца! 2021 год! Страна — экспортер нефти и газа! У вас вся страна говорит, что макароны подорожали и мы жить больше не можем. И вот вы этих людей лишили перспектив и пытаетесь запугать.

Бывает такое, когда беззаконие и произвол являются сутью политической системы, и это ужасно. Но бывает хуже, когда беззаконие и произвол наряжают себя в мундир прокурора или судейскую мантию. И в этом случае долг каждого человека — не подчиняться тем законам, которые обряжены в эти мантии.

Я как могу борюсь и буду продолжать это делать, с учетом того, что, конечно, я оказался полностью под контролем этих людей, которые обожают все намазывать химическим оружием. Наверное, за мою жизнь никто не даст и три копейки, но тем не менее даже сейчас, даже со своего место я говорю: я буду с вами бороться и призываю всех остальных не бояться и делать все, чтобы закон, а не ряженные в мундирах и мантиях, восторжествовали. И я приветствую всех тех, кто борется и кто не боится, всех честных людей. Я приветствую и благодарю сотрудников ФБК*, которые сидят под арестом, и всех остальных по всей стране, кто не боится и выходит на улицы, потому что у них есть такие же права, как и у вас, потому что эта страна принадлежит им в той же степени, как и вам. Мы требуем нормального правосудия, нормального отношения к выборам, участия в выборах, участия в распределении национальных богатств. Да, мы всего этого требуем.

В России сейчас много хороших вещей, а самая хорошая — те самые люди, которые не боятся, которые не опускают глаза, которые не смотрят в стол и никогда не отдадут нашу страну кучке продажных чиновников, которые решили обменять нашу родину на свои дворцы, виноградники и аквадискотеки.

Я требую немедленного освобождения для себя, для других арестованных. Я не признаю это представление оно полностью лживое, оно не соответствует закону. Я требую своего немедленного освобождения.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

