СМИ потребовали от МВД прекратить преследование журналистов

Сообщество независимых медиа «Синдикат-100» в потребовало от руководства МВД и Росгвардии прекратить препятствовать профессиональной деятельности журналистов и остановить преследования в отношении репортеров, выполняющих свою работу.

«Во время проходящих в стране массовых протестных акций 23 и 31 января, а также 2 февраля, десятки наших коллег были задержаны правоохранителями во время выполнения своего профессионального долга. К журналистам применяли физическую силу: корреспондента «Новой газеты» Елизавету Кирпанову сотрудник ОМОНа ударил дубинкой по голове, несколько ударов дубинкой получила корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова, удар пришелся на телефон Алены Истоминой из NGS.RU во время проведения съемки. Есть случаи избиений журналистов при задержании и даже применение электрошокера», — говорится в заявлении.

Независимый Профсоюз журналистов зафиксировал 180 случаев нарушения прав журналистов за 23 и 31 января. И эта практика продолжается — сегодня вновь на улицах Москвы задерживают журналистов, несмотря на опознавательные жилеты «Пресса», наличие редакционных удостоверений и редакционных заданий, отмечают авторы обращения.

«Синдикат -100» объединяет более 30 федеральных и региональных изданий.