Суд в Якутске удовлетворил иск о принудительной госпитализации шамана Габышева

Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации шамана Александра Габышева. Как рассказал «МБХ медиа» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, защита приобщила к материалам дела заключение независимого специалиста-психиатра и заявила ходатайство о допросе этого специалиста, а также об отложении судебного разбирательства для обеспечения его явки из Москвы. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайств.

Иск о госпитализации Габышева подал якутский психоневрологический диспансер. В медучреждении заявили, что после выписки летом 2020 ему назначили активное диспансерное наблюдение у психиатра, к которому он должен был ходить два или один раз в месяц. Но Габышев наблюдался у врача несколько месяцев, а в декабре он заявил, что больше ходить на прием не будет.

Сотрудники полиции вместе с врачами пришли к Габышеву и принудительно отвезли его в психдиспансер. За несколько дней до этого он объявил о новом походе на Москву, который должен был начаться в марте 2021 года.