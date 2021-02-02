Навальный: «Был Александр Освободитель, Ярослав Мудрый, а у нас будет Владимир Отравитель»

Алексей Навальный выступил в суде, где рассматривается вопрос о замене ему условного срока на реальный. Он потребовал немедленного освобождения себе и другим заключенным.

«Кому-то очень хочется, чтобы я ни одного шага не сделал на территории нашей страны и с момента пересечения границы оказался арестантом. Мы знаем — кому, почему это случилось. Причина — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере. Я нанес ему смертельную обиду, потому что выжил, — сказал Навальный. — Нет рейтингов — нет поддержки. Чтобы совладать с оппонентом, нужно просто пытаться убить его химоружием. Все убедились, что он просто чиновничек, которого случайным образом поставили на этот пост, который не участвовал ни в дебатах, ни в выборах. И это его метод единственный — убить людей. Сколько бы он ни изображал великого геополитика, в историю он войдет как отравитель. Был Александр Освободитель, Ярослав Мудрый, а у нас будет Владимир Отравитель трусов».

Аудиозапись выступления Навального здесь.