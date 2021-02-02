РФПИ рассказал об итогах третьей фазы исследований вакцины «Спутник V»

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» в ходе третьей фазы исследований составила 91,6%, сообщает Российский фонд прямых инвестиций. Это подтверждено публикацией международной экспертной оценки данных в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet, отмечают в РФПИ, передает «Интерфакс».

Были проанализированы данные 19 866 добровольцев (из них 14 964 получили вакцину и 4 902 — плацебо), на момент достижения финальной контрольной точки — 78 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (из них 62 — среди получивших плацебо).

При этом эффективность вакцины для 2 144 добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8%. У 68 из них, в том числе у 45 из группы получивших вакцину, были отмечены серьезные нежелательные явления, не связанные с вакцинацией, но протекали у 94% в легкой форме простуды.

Из числа проанализированных образцов гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев, и у 100% добровольцев выработался клеточный иммунный ответ. Уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных препаратом, оказался в 1,3-1,5 раза больше, чем у пациентов, переболевших коронавирусом.