В МИД присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального назвали вмешательством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что факт прибытия на суд по вопросу о замене Алексею Навальному условного срока на реальный — это вмешательство в дела суверенного государства.

«Традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России, — написала она в Facebook. — Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских (например, британских и американских) миллионов в противоправную деятельность на российской территории — отчеты в столицы о том, на что они ушли, писать придется».

Ранее сообщалось, что в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривается представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное, прибыли несколько представителей посольств иностранных государств.

В Кремле между тем рассчитывают, что европейская дипломатия не станет увязывать перспективы отношений России и ЕС с делом Навального, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Надеемся, что такой глупости, как увязывание перспектив российско-еэсовских отношений с делом этого обитателя СИЗО, не произойдет», — сказал он, комментируя предстоящий визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, передает ТАСС. — Потому что отношения России и Евросоюза — это те отношения, которые совершенно незаслуженно и неоправданно находятся сейчас в стадии заморозки. Конечно же Москва заинтересована в том, чтобы эти отношения нормализовались».