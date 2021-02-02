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Более 100 человек задержала полиция на подходе к зданию Мосгорсуда

02.02.2021

UPD: Задержаны уже 237 человек.

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127 человек задержали силовики 2 февраля на подходе к зданию Мосгорсуда, где решается вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Таковы данные «ОВД-Инфо».

Многих задержали у выхода из метро. Эти люди не несли плакатов и не выкрикивали лозунгов. Среди задержанных несколько журналистов. Непосредственно у здания суда задержали участницу одиночного пикета с плакатом «Свободу Навальному». 

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