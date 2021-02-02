Более 100 человек задержала полиция на подходе к зданию Мосгорсуда

UPD: Задержаны уже 237 человек.

***

У здания Мосгорсуда полицейские работают с нечитаемыми жетонами, заклеивая их изолентой.



Силовики очень боятся показывать своё лицо и давать какую-либо возможность идентифицировать себя, потому что знают, что выполняют преступные приказы. pic.twitter.com/HqfV6VGGdu — Гражданское Общество (@civ_soc) February 2, 2021

127 человек задержали силовики 2 февраля на подходе к зданию Мосгорсуда, где решается вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Таковы данные «ОВД-Инфо».

Многих задержали у выхода из метро. Эти люди не несли плакатов и не выкрикивали лозунгов. Среди задержанных несколько журналистов. Непосредственно у здания суда задержали участницу одиночного пикета с плакатом «Свободу Навальному».