«Ив Роше» отказывается участвовать «в политических дебатах» и комментировать суд над Навальным

В «Ив Роше», отвечая на «многочисленные» запросы по делу Алексея Навального, для которого ФСИН просит заменить условный срок на реальный, заявили, что являются «абсолютно аполитичной компанией и никогда не участвуют ни в какой форме в политических дебатах». ​Поэтому представители ее не желают комментировать ситуацию в России.

«Дело «Олег и Алексей Навальные — Ив Роше Восток (Россия)» восходит к 2012 году. Это местное коммерческое дело о подозрении в мошенничестве, по которому применялись обычные процедуры защиты интересов компании. Первое решение, осуждающее братьев Навальных, было вынесено 30 декабря 2014 года, затем подтверждено Московским апелляционным судом в 2015 году, а затем Верховным судом России в 2018 году. Дело закрыто, и отменить его невозможно», — говорится в пресс-релизе.

По делу «Ив Роше» Алексею Навальному назначили 3,5 года лишения свободы условно. Также ему назначили испытательный срок, который, как утверждает ФСИН, политик не соблюдал. Сегодня в здании Мосгорсуда Симоновский суд рассматривает вопрос о замене условного наказания на реальное.

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