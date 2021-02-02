SpaceX намерена запустить первую полностью коммерческую миссию астронавтов в конце года

Американский миллиардер Джаред Айзекман уже полностью оплатил компании SpaceX полет в космос для себя и еще трех человек. Запуск полностью коммерческой миссии астронавтов Inspiration 4 на орбиту запланирован на четвертый квартал года.

Основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск ожидает, что полет продлится от двух до четырех дней. «Это важная веха на пути к обеспечению доступа к космосу для всех», — сказал он на пресс-конференции. По его словам, именно частные полеты приведут к снижению затрат на освоение космоса, передает Associated Press.

Айзекман намерен использовать полет, чтобы собрать $200 млн для детской больницы, которая занимается изучением онкологических заболеваний. Половину из этой суммы он выплатит сам. В миссии кроме него примет участие женщина-медик из этой больницы.

Третьим может стать любой, кто сделает пожертвование больнице — место в космическом корабле будет разыграно в феврале. Четвертое место достанется владельцу бизнеса, который пользуется услугами Shift4 Payments, компании Айзекмана по обработке платежей кредитных карт.