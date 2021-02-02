Задержанные на акции 31 января записали обращение — они уже много часов находятся в автозаке

Часть задержанных участников акции 31 января привезли в Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, но они до сих пор находятся в автозаке — в шесть утра они распространили свое видеообращение о пытках.

«Мы, задержанные 31 января на мирной акции протеста, просим помощи и внимания от общественности к бесчеловечным условиям, в которых мы вынуждены находиться. С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Нас практически не кормили. Последние 9 часов мы находимся в автобусе, люди вынуждены стоять. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет. Здесь, у изолятора для иностранных граждан в д. Сахарово, такие же условия в десятках машин с задержанными», — говорится в сообщении.

Задержанные требуют от СПЧ, УВД Москвы и Генпрокуратуры немедленно прекратить издевательства.