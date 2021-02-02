В России появятся советники директоров школ по воспитанию

В 2022 году во всех регионах России могут появиться советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. С 1 марта этого года ставки советников-воспитателей появятся в пилотных регионах: Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе, пишет «КоммерсантЪ».

По словам источника издания, близкого к АП, проектом по подготовке будущих воспитателей занимается Российское движение школьников, которое курируется внутриполитическим блоком Администрации президента. Исполнительный директор РДШ — Ирина Плещева, она в прошлом работала в Общероссийском народном фронте, правительстве Подмосковья и движении «Наши». РДШ было учреждено указом президента в 2015 году для воспитания подростков и «формирования личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

Сергей Кравцов, выступавший перед сенаторами через несколько дней после акции сторонников Навального 23 января, упомянул «недавние события», которые, с его точки зрения, показали, как важна тема воспитания. «Каким образом дети будут достигать поставленных целей? Что и в какой момент жизни может повлиять на их мировоззрение? Как предотвратить возможность оказания деструктивного влияния на детей?» — риторически спрашивал глава Минпросвещения.

Ирина Плещева рассказала, что советникам предстоит интегрировать детей «в общественно значимые мероприятия через повестку разнообразных детских объединений», причем специальное внимание должно уделяться молодым людям, которых когда-либо задерживали на несанкционированных акциях: «Нужно, чтобы они не чувствовали злобу или что они покинуты».